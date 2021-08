RC Lens - Mercato : départ en vue pour un cadre, il ne sera pas remplacé

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a assuré la relève en défense centrale. Malgré le départ de Loïc Badé vers le Stade Rennais, le club artésien a mis la main sur Christopher Wooh (19 ans), arrivé libre de Nancy. Encore jeune, le stoppeur devrait entrer dans la rotation de Franck Haise sans pour autant avoir une place de titulaire.

Selon L’Équipe, l’axe Gradit-Danso-Medina a en effet une longueur d’avance sur la concurrence... ce qui pourrait avoir une conséquence directe sur l’avenir de Steven Fortes, l’un des cadres du vestiaire. Distancé dans la hiérarchie (et blessé à une cuisse), le Capverdien de 29 ans pourrait partir d’ici à la clôture du mercato estival le 31 août prochain.

Toujours d'après nos confrères, le SC Amiens et le Paris FC sont intéressés en Ligue 2. S’il s’en va, il n’y aura pas d’autre recrue car le staff du RC Lens compte sur la polyvalence de Massadio Haïdara (28 ans) pour aussi évoluer stoppeur gauche.

Voici le groupe du #RCLens pour le déplacement à Monaco ce samedi avec notamment les absences de Steven Fortes et Wesley Saïd et le retour de Massadio Haïdara. #ASMRCL pic.twitter.com/Rvn37OzwW6 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 20, 2021