RC Lens - Mercato : derby avec le LOSC pour un milieu belge

Un derby dans la coulisse en attendant celui sur le terrain, prévu le 19 septembre à Bollaert-Delelis. D'après le site Foot Mercato, Sang et Or et Dogues lorgnent le même joueur, à savoir le Belge Amadou Onana. Ce milieu défensif de 19 ans évolue à Hambourg, qui réclamerait entre 6 et 7 M€ pour libérer sa pépite.

Les Dogues auraient pris une longueur d'avance puisqu'ils auraient entamé des négociations avec le HSV ainsi que le joueur. Le Napoli est également sur le coup.

🚨Info: Comme évoqué en mai, en plus de #Lens, un autre club de Ligue 1 est très intéressé par Amadou Onana 🇧🇪 . Il s'agit de #Lille qui a entamé des discussions avec l'entourage du joueur et Hambourg. Le HSV réclame une somme comprise entre 5 et 7 M€. https://t.co/2R9eAZRGEA pic.twitter.com/3TwgJqMC3T — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2021