RC Lens - Mercato : deux arrivées, un départ... folle fin de marché chez les Sang et Or

Quelle dernière journée ! Le RC Lens a été l'un des grands animateurs de la deadline du Mercato estivale avec trois mouvements, qui concernent tous des joueurs de couloirs. Aguilar et Maouassa pour doubler les couloirs Après avoir prêté Le Cardinal à Brest, le RCL a annoncé l'arrivée de Ruben Aguilar. L'ancien monégasque s'est engagé pour trois ans. Et Faitout Maouassa apportera une autre solution à Franck Haise dans l'autre couloir, à gauche. L'ancien du MHSC arrive en provenance de Bruges. Selon La Voix du Nord, tout est signé mais l'officialisation n'interviendra que demain matin. 🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 8⃣



Le Racing et son MercaTour effectuent un détour 🔀



Passage par une destination évocatrice pour un premier contact indirect avec le coach artésien. 🪧😉



👉 https://t.co/vNcfEybg53#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/d4HTgxAeAT — Racing Club de Lens (@RCLens) September 1, 2023



Laurent HESS

Rédacteur