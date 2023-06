RC Lens - Mercato : deux nouveaux cadors de Serie A avancent sur Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme on pouvait s'y attendre, la belle saison du RC Lens attire l'oeil sur l'effectif de Franck Haise et le technicien n'est pas le seul à être sollicité. Dans son effectif, il est possible qu'un ou deux bons de sortie sur des joueurs majeurs soient accordés et Kévin Danso arrive à la première place des joueurs susceptibles de quitter l'Artois. Arrivé il y a deux ans d'Augsbourg, le défenseur autrichien pourrait découvrir un nouveau championnat l'été prochain. Si l'on en croit Foot Mercato, Danso cristallise l'attention des plus gros clubs d'Italie.

Le Milan et la Fiorentina déboulent sur Danso

Après Naples, c'est désormais au tour de l'AC Milan d'arriver sur le dossier du roc lensois. Le site internet précise également que la Fiorentina est intéressé par Danso. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Racing, le défenseur de 24 ans est valorisé à 16 M€ par le site de cotation Transfermarkt mais son prix de vente devrait facilement dépasser les 20 M€ cet été...

Exclusive ? #mercato le roc défensif du RC Lens Kevin Danso?￰゚ヌᄍ plait beaucoup en Italie ?￰゚ヌᄍ. Après le Napoli, c'est au tour de l'AC Milan d'avancer sur celui qui fait partie de l'équipe type de L1 de la saison. La Fiorentina est dessus également.https://t.co/uIYv7Qj8fD — Sébastien Denis (@sebnonda) June 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le RC Lens pourrait être amené à être attaqué de toutes parts sur le Mercato d'été, cela chauffe déjà pour Kévin Danso. Le défenseur autrichien jouit d'une énorme cote en Italie où Naples, le Milan AC et la Fiorentina l'ont à l’œil.

Alexandre Corboz

Rédacteur