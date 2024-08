RC Lens Mercato : deux clubs italiens recalés pour Kevin Danso !

Samedi, en marge de la facile victoire du RC Lens face à Leicester lors du dernier match de préparation (3-0), Kévin Danso (25 ans) a brouillé les cartes sur son avenir. «Je suis heureux ici… Le futur ? Je ne le contrôle pas. Ce n’est pas entre mes mains, c’est pour ça qu’il faut penser à aujourd’hui. Lens m’a donné l’opportunité d’être le joueur que je suis aujourd’hui. On joue en Conférence League avec une bonne équipe, un nouveau coach, de nouvelles ambitions. Je suis bien où je suis aujourd’hui.»

La Juve et l’Atalanta, c’est non pour Danso !

Si le RC Lens et Pierre Dréossi (directeur sportif) cherchent à vendre pour 100 M€ et vont se délester d’Elye Wahi, le départ du roc autrichien ne se fera pas à n’importe quelle condition et pour signer n’importe où. Selon Foot Mercato, le Racing – qui attend une offre comprise entre 20 et 25 M€ pour l’ancien joueur d’Augsburg – aurait retoqué une offre de prêt avec option d’achat de la Juventus et le principal intéressé aurait dit non à l’Atalanta Bergame, pourtant vainqueur de la Ligue Europa et qualifié pour la C1.

Toujours selon le site internet, Kévin Danso ne serait disposé à partir que pour une offre émanant de Premier League et n’exclut plus du tout de continuer l’aventure dans l’Artois si aucune proposition ne trouve grâce à ses yeux.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !