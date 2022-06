RC Lens – Mercato : une nouvelle piste s’envole pour Simon Banza

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Le RC Lens a réalisé une bonne saison en championnat. Plusieurs joueurs sont très convoités cet été et pourraient plier bagage lors du mercato estival. Outre Seko Fofana et Jonathan Clauss, Simon Banza attire de nombreuses convoitises en Europe. Auteur d’une bonne saison avec Famalicão, au Portugal, le buteur lensois voit cependant deux pistes se fermer pour lui.

Au Portugal, le Sporting Barga ainsi que le Sporting Portugal seraient sur la piste du buteur lensois. Cependant, le Sporting Portugal ne devrait pas faire d’offre. En effet, le coach du club, Ruben Amorim n'a jamais considéré le recrutement de Banza comme une éventualité et aucun intérêt n'existe de la part du club lisboète.

🚨 Malgré plusieurs sources envoyant Simon Banza au Sporting, le fait est que Ruben Amorim n’est pas intéressé par le joueur.



• Ce sont des médias français qui ont lancé la rumeur sans aucun fondement.

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/7qhwWKmkza — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) June 24, 2022

Pour résumer Auteur d’une bonne saison, en prêt au Portugal, Simon Banza est convoité. Cependant, une nouvelle piste s’envole pour le buteur lensois. Le buteur lensois ne rejoindra pas le Sporting Portugal qui n'est pas intéressé.

Adam Duarte

Rédacteur