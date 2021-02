RC Lens - Mercato : deux solides recrues déjà bientôt bouclées pour la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L’éloge vaut le détour, surtout quand elle est signée par Pierre Ménès. Lundi, le consultant de Canal+ ne s’est pas mordu la langue en parlant du RC Lens et du FC Metz, deux formations qui enchantent sa saison de Ligue 1 depuis la première journée.

« Lens et Metz sont réguliers, performants, cohérents dans leur jeu et ne surjouent pas. C’est ça qui est extrêmement appréciable avec eux, a-t-il affirmé dans sa pastille Pierro Face Cam. Ce sont en plus des équipes qui ont un côté rafraîchissant qui fait du bien. Maintenant, est-ce que pour une équipe promue comme Lens ce serait une super idée de jouer la Ligue Europa l’année prochaine ? J’ai un doute... Mais, après, il y a la loi du sport et des résultats. S’ils doivent la jouer, ils seront très heureux. Et nous on sera aussi très heureux pour eux. On ne pourra que les féliciter du bonheur qu’ils nous ont offert dans cette Ligue 1. »

Les prêts de Sylla et Kakuta levés avec le maintien ?

Du bonheur, le RC Lens pourrait continuer à en donner à ses supporters la saison prochaine en L1 avec deux recrues déjà bien avancées. Et pour cause puisqu’elles font déjà parties de l’effectif de Franck Haise : Gaël Kakuta et Issiaga Sylla, dont les prêts sont conditionnés au maintien. Avec déjà 40 points au compteur, celui-ci est à deux doigts d’être acquis (si l’on se fie à la barre symbolique des 42 unités).

Le site Lensois.com précise que le RC Lens a déjà payé environ 1,5 M€ pour le prêt de Kakuta. La somme totale qui sera payée au SC Amiens devrait atteindre la barre des 5 M€ pour une durée de trois ans supplémentaires. Quant à Sylla, prêté par le Toulouse FC, l’option serait aussi fonction du maintien et s’élèverait à 2,5 millions d’euros.