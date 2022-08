RC Lens – Mercato : direction la Ligue 2 pour un jeune buteur ?

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Le mercato du RC Lens devrait encore connaître plusieurs mouvements. Avec l’arrivée de Bulka, le club s’est renforcé à la pointe de son attaque. Cette arrivée va diminuer le temps de jeu des autres buteurs, déjà présents au club. En conséquence, un jeune buteur du club pourrait signer en Ligue 2 pour obtenir du temps de jeu. Ibrahima Baldé vers Annecy ? Selon les informations du “Dophiné“, le FC Annecy pourrait enregistrer rapidement l’arrivée du jeune attaquant lensois Ibrahima Baldé, sous la forme d’un prêt. À 19 ans, le buteur lensois est le dernier attaquant dans la rotation de Franck Haise et ne fait pas partie des choix du coach cette saison. Le FC Annecy s’active pour le prêt de Ibrahima Baldé (Lens) https://t.co/h0lwwyXDmm — Julien Babaud (@JuBabaud) August 8, 2022

Adam Duarte

Rédacteur

