RC Lens - Mercato : encore 4 joueurs à l'avenir incertain, surprise pour Ganago ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Ce samedi, à la veille des débuts en championnat du RC Lens, à Bollaert contre le Stade Bretois, La Voix du Nord fait un point sur le mercato sang et or. Et explique que quatre joueurs de l'effectif ne savent pas encore exactement de quoi leur avenir. Il y a le capitaine Seko Fofana, qui pourrait partir moyennant un gros chèque, Ismaël Boura, qui pourrait être prêté, Steven Fortes et Ignatius Ganago. Ce dernier s'est mis d'accord, selon le quotidien régional, avec Anderlecht mais l'offre du géant belge a été repoussée par le Racing. Il intéresse également un club de Ligue 1, sans doute Montpellier. Et est désormais dans le collimateur de Galatasaray mais les Turcs remontent d'autres pistes (Dries Mertens, Alexis Sanchez...). Cependant, Lens n'a pas abandonné l'idée de le conserver, d'autant que Franck Haise a loué son travail ces dernières semaines et que le Camerounais est revenu à son meilleur niveau. Ce serait un dossier problématique en moins car un éventuel départ s'accompagnerait d'une quête d'un remplaçant... 🟡🔴 Lens ne compte pas lâcher Ignatius Ganago pour moins de 5 millions d’euros. Galatasaray, Anderlecht et Montpellier sont intéressés. 🦁🇨🇲https://t.co/Pc1gnfzEFw — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 5, 2022

Pour résumer Quasiment opérationnel, le RC Lens doit encore déterminer l'avenir de quatre joueurs de son effectif, dont Seko Fofana et Ignatius Ganago. Un revirement de situation est possible pour ce dernier, qui semblait être partant certain il y a quelques jours.

Raphaël Nouet

Rédacteur

