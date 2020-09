RC Lens – Mercato : Florian Sotoca blinde son avenir chez les Sang et Or

Arrivé il y a un an en provenance de Grenoble dans l'indifférence presque la plus totale, Florian Sotoca (29 ans) s'est imposé comme un attaquant apprécié au RC Lens. Auteur de neuf buts et quatre passes décisives pour sa première saison en Ligue 2, le Narbonnais a gagné le droit cette saison de poursuivre avec les Sang et Or au plus haut échelon national. Une chance que l'intéressé, dans les bons papiers de Franck Haise et titularisé trois fois sur quatre, ne compte pas laisser passer.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club artésien, Florian Sotoca ne se prend pas pour un autre. Conscient de ne pas avoir un parcours traditionnel, l'attaquant vit le moment présent avec délectation comme il l'a confié à Téléfoot : « J’ai encore 3 ans à Lens, je me sens très bien et je ne me vois pas bouger. Il y a un super état d’esprit dans le groupe avec une osmose (…) J’étais amateur il y a encore 6 ou 7 ans, je profite tous les jours de ma chance et de l’honneur d’être dans ce club et en Ligue 1 ».

Avant cette saison, Florian Sotoca ne comptait qu'une seule et unique minute de Ligue 1 dans les jambes. C'était en février 2016 avec Montpellier, le premier club à lui avoir donné sa chance et un contrat professionnel...