RC Lens - Mercato : Franck Haise bientôt récompensé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

6e de Ligue 1 après 36 journées disputées, le RC Lens réalise une saison 2020-2021 dépassant toutes les attentes. Le grand artisan de la belle saison des Sang et Or est l'entraîneur Franck Haise, qui a apporté une philosophie de jeu en plus des bons résultats. Il a d'ailleurs été nommé pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Racing, le technicien de 50 ans, en poste depuis février 2020, pourrait se voir proposer une prolongation de contrat de la part des dirigeants lensois, selon les informations de France Bleu Nord. Des "avancées concrètes" pour cette prolongation seraient attendues la semaine prochaine.