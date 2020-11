RC Lens – Mercato : Franck Haise fait une promesse pour Seko Fofana

Et de deux. En délicatesse avec ses ischios depuis son arrivée en provenance de l'Udinese, Seko Fofana a porté le maillot du RC Lens pour la deuxième fois ce week-end contre Reims (4-4), deux mois après ses débuts face à Bordeaux (2-2).

Et pour Franck Haise, on devrait bientôt voir le milieu de terrain ivoirien apporter sa pleine mesure. C'est en tout cas ce qu'a confié le coach du RCL, cité par le site Lensois.com. « J’espère que ça va aller encore beaucoup mieux par la suite, a expliqué Haise. Seko a connu plusieurs problèmes musculaires et on a pris le temps nécessaire pour que lui-même soi rassuré. Ce sont parfois les joueurs qui ont besoin de ça par moment. Son entrée lui a permis de se rassurer. Cela lui a montré qu’il pouvait revenir sur les terrains sans se poser de question et je sais qu’il va monter en puissance. »