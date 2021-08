RC Lens – Mercato : Franck Haise n'appuie pas le recrutement d'un buteur

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Alors qu'un bruit de couloir persistant lui prête une volonté de recruter un attaquant, Franck Haise a tenu à clarifier la situation concernant le secteur offensif du RC Lens. En conférence de presse, le technicien a assuré être satisfait de ce dont il dispose aujourd'hui même si le départ d'Arnaud Kalimuendo a laissé un (petit) vide.

« On a terminé avec la 6e attaque de Ligue 1 la saison passée. Je le répète, je suis très content des joueurs offensifs que j’ai à disposition. Ils l’ont prouvé la saison dernière. Wesley (Saïd) qui nous a rejoint le prouvera également quand il sera à 100% de ses qualités. Je leur fait entièrement confiance. Évidemment, il faut cadrer plus. On a 10 occasions et 10 situations. Si on cadre plus, on marque un but de plus. Saint-Etienne possède également un gardien qui fait 2 arrêts exceptionnels en fin de match. S’il ne le fait pas, on ne me pose pas la question de l’attaquant supplémentaire », a-t-il lâché ce jeudi face aux médias.

Pour autant, son board continue de regarder le marché sur ce poste. Non pas par précaution ni défiance mais bel et bien dans l'idée d'apporter une plus-value à l'effectif dans l'éventualité où un oiseau rare se retrouvait sur le marché...