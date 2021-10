Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Formé au RC Lens mais parti s'exporter à l'étranger, notamment en Turquie et en Angleterre (Nottingham Forest), Samba Sow (32 ans) a fait son retour il y a peu chez les Sang et Or. Initialement, il s'agissait pour le milieu de terrain international malien d'aider l'équipe de National 2 mais il se pourrait que Franck Haise en décide autrement.

En effet, durant la trêve internationale, Sow a été promis dans l'effectif professionnel aux entraînements. Vendredi matin, alors que quasiment tout le monde était sur le pont, Samba Sow a fait une apparition remarquée dans le groupe.

Samba Sow, la surprise du chef ?

Une présence justifiée par Franck Haise sur Lensois.com : « Cela fait deux semaines que j’ai un groupe réduit avec la trêve. Cela fait du coup deux semaines que j’ai entre 6 et 8 joueurs de la formation. Samba est quant à lui un ancien de la formation, revenu pour encadrer l’équipe de N2. Mais en même temps moi quand il y a de bons joueurs, je ne regarde pas leur carte d’identité pour savoir leur âge. Il était déjà venu avec nous il y a trois semaines et on voit qu’il y a eu du chemin de parcouru, qu’il retrouve des sensations sur le plan athlétique. Il fait partie de ceux qui ont fait beaucoup de séances avec nous depuis deux semaines et s’il mérite d’avoir un jour un rôle avec nous à un moment, il l’aura ». Message passé.