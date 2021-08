RC Lens - Mercato : Franck Haise tient le remplaçant de Loïc Badé (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Kevin Danso est Sang et Or ! Le défenseur central s'est engagé au RC Lens en provenance d'Augsbourg pour les 5 prochaines années contre un chèque de 5 millions d'euros.

Franck Haise tient enfin le remplaçant de Loïc Badé parti au Stade Rennais avec le renfort de cet international autrichien. Selon les informations de L'Equipe le joueur ne devrait pas jouer face à Rennes ce dimanche.

Tout est une question de patience et... de 𝐏𝐔𝐈𝐒𝐒𝐀𝐍𝐂𝐄 #4 😎🔴🟡 #Mercato pic.twitter.com/hcC0D0eI9O — Racing Club de Lens (@RCLens) August 6, 2021