RC Lens - Mercato : Frankowski révèle son rôle dans le transfert de Buksa

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Première recrue estivale du RC Lens, Adam Buksa s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Sang et Or, soit jusqu'en juin 2027. L’attaquant polonais est arrivé en provenance du New England Revolution.

Podcast Men's Up Life

"Je l'ai convaincu"

Interrogé par le média polonais, TVP, Przemyslaw Frankowski a évoqué son importance dans l'arrivée de son compatriote. "Je l’ai convaincu. Dès février, le club m’a posé des questions sur Adam. Il a fallu du temps pour finaliser le transfert, mais je suis très content d’avoir un Polonais dans le vestiaire. Vu que j’ai participé à la conclusion de ce transfert, j’espère qu’Adam me remboursera avec un bon diner."

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens.



🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window. — New England Revolution (@NERevolution) June 7, 2022

Pour résumer Interrogé par le média polonais, TVP, le piston gauche du RC Lens, Przemyslaw Frankowski, a évoqué son importance dans la venue d'Adam Buksa chez les Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur