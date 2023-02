RC Lens - Mercato : Fulgini révèle pourquoi il a snobé Lens il y a deux ans

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Lens, la destination rêvée ?

"Oui, quand j’étais jeune et que je jouais à Douai, je venais souvent au Stade Bollaert. Jusque-là, je n’avais fait qu’affronter le club alors que je jouais à Valenciennes ou à Angers. Maintenant, je peux représenter les Sang et Or et j’en suis très content. Ça représente beaucoup de choses pour moi parce que c’étaient les premiers matches que je voyais, c’était la première fois que je voyais des joueurs professionnels."

Pourquoi il a snobé Lens il y deux ans ?

"Le coach m’avait appelé il y a deux ans. Mais je voulais rester à Angers à ce moment-là. J’ai de nouveau eu l’occasion de l’avoir au téléphone, je connaissais déjà le club, la Ligue 1. Et pour ce qui était de revenir, le choix a été vite fait, ça s’est fait naturellement. Le coach m’a montré des vidéos sur les principes de jeu, ce qu’ils souhaitent défensivement et offensivement. Je sais ce qu’il attend de moi, c’est à moi de m’adapter."

Son passage à Mayence

"Avant de m’engager là-bas, j’avais eu le coach au téléphone. On m’avait promis des choses, du temps de jeu… Et ce n’était pas ce que je pensais, le style de jeu n’était pas le même. Le championnat est différent aussi. Pour que, moi, je m’épanouisse sur le terrain, c’était compliqué."

Son adaptation

"L’équipe tourne bien, donc c’est à moi de me fondre dans le collectif et d’apporter mes qualités. Nous avons effectué un travail vidéo avec le coach sur les principes de jeu et sur ses attentes me concernant. Je me tiens prêt. C’est très bien pour gagner en rythme. J’ai besoin de ça, autant d’un point de vue football que physique."

Propos retranscrits par le site officiel du RC Lens.