RC Lens – Mercato : Ganago a tapé dans l’œil de Ménès malgré la « purge » face au PSG

Alors que le RC Lens cherchait un attaquant, les Sang et Or ont décidé d'investir aux environs de 6 millions d'euros (bonus inclus) pour Igniatius Ganago. Une petite surprise dans la mesure où l'international camerounais n'avait pas franchement brillé sous le maillot de Nice.

Mais ses deux premiers matchs avec Lens, contre Nice et surtout face au PSG, ont montré que les Sang et Or n'avaient peut-être pas eu tort. Même le consultant du CFC Pierre Ménès a relevé son apport.

Ganago brille, Sarabia scandaleux

Même si avant tout chose, le consultant a souligné la piètre qualité d'un match où le PSG a flanché. « La première purge a eu lieu à Lens, où le PSG a subi sa première défaite de la saison dès sa première rencontre, en ayant eu le ballon pendant 78% de la partie mais en n’en faisant absolument rien. La faute à une ligne d’attaque composée de gamins pas du tout prêts à évoluer à ce niveau et d’un scandaleux fantôme nommé Sarabia. »

Mais dans ce tonnerre de critiques, Ganago a donc droit à son petit compliment qui devrait lui suffire. « Une énorme boulette de Bulka a permis à un très bon Ganago de sceller le score. Paris ressemblait un peu à une Bentley, avec le cuir et la ronce de noyer, mais avec un moteur de Twingo. Alors j’entends ceux qui me disent qu’il y avait beaucoup d’internationaux sur le terrain. Certes, mais il n’y avait personne en attaque », a martelé Ménès sur son blog.