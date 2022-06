RC Lens - Mercato : Ghisolfi annonce l'arrivée de Poreba, Pouille fait le point sur les possibles départs de Clauss, Doucouré et Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'objectif de la saison prochaine

Arnaud Pouille : "L'ambition est de se stabiliser en Ligue 1. L'objectif est de se maintenir dans une saison très spéciale. Si on a la chance de se maintenir rapidement, il faudra voir si on peut jouer quelque chose de mieux que le maintien."

Florent Ghisolfi : "On veut faire la meilleure saison possible. Le maintien n'est pas un discours de façade car on sait d'où l'on vient. Dès le maintien acquis, on pourra se fixer l'objectif du Top 10."

L'arrivée de Cahuzac dans le staff

Florent Ghisolfi : "L'arrivée de Cahuzac dans le staff permet notamment de conserver son leadership envers le groupe."

Le mercato estival dans le sens des arrivées

Florent Ghisolfi : "Nous avons l'arrivée de 4 joueurs dont un qui sera bientôt annoncé. (...) On souhaite recruter un gardien numéro 1."

Poreba

Florent Ghisolfi : "Nous avons avancé rapidement sur Poreba. C'est un joueur qui était une opportunité avec l'idée de faire comme Badé ou Wooh : des joueurs à potentiel qui peuvent progresser aux contacts de notre équipe. Ce sera un joueur de complément."

Cabot

Florent Ghisolfi : "Cabot est un joueur qui entre parfaitement dans notre registre de pistons. C'est un joueur très mature qui va très bien se marier à l'effectif."

Buksa

Florent Ghisolfi : "Buksa est un profil que l'on avait pas. Très athlétique, bon dans le domaine aérien, mais pas que..."

Abdul Samed

Florent Ghisolfi : "Abdul Samed a un bon volume de course, pas maladroit balle aux pieds. Il a un gros potentiel et il va pouvoir le développer aux contacts de notre staff."

Le mercato estival dans les sens des départs

Arnaud Pouille : "On n'est pas dans une obligation budgétaire de vendre des joueurs. Nous sommes sur une ligne directrice : Si certains joueurs estiment qu'un projet est plus intéressant pour leur carrière, on en discute. Il y a un dossier actuellement en discussions concernant un départ. Il n'y aucune deadline pour les départs. Clauss, Doucouré et Fofana sont dans l'effectif pour l'instant et on en est bien content."

Florent Ghisolfi : "Rien n'est fermé concernant Banza. Il est très sollicité. Nous sommes à l'écoute. Il est actuellement avec nous. Il a fait une grosse saison. On connaît son potentiel."

La prolongation de Pereira

Florent Ghisolfi : "Pereira a la balle dans son camp. Nous lui avons fait une prolongation de contrat. Il est en fin de contrat. Nous lui avons présenté un projet. Il y a beaucoup de qualité, mais on ne peut pas lui promettre beaucoup de temps de jeu. On ne fera pas de folie."

