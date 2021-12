RC Lens - Mercato : Ghisolfi cible un avant-centre de L1, bonne nouvelle pour les Verts ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens continue sur sa lancée. Après une première brillante saison pour sa remontée en Ligue 1, les Sang et Or surfent sur la même vague et proposent un jeu toujours aussi alerte et agréable pour les yeux. Un attaquant supplémentaire ne serait toutefois pas de refus pour Franck Haise.

Ces dernières semaines, le message a été entendu par Florent Ghisolfi puisque MSV Foot assure que le RC Lens « suit un attaquant actif en Ligue 1. Hugo Ekitike du Stade de Reims serait l’attaquant en question, le Rémois de 19 ans sera libre en juin 2023. Bien placé sur la short list du board. » Auteur de 7 buts et d’une passe décisive depuis le début de la saison, Ekitike réalise un début de saison très prometteur sous la houlette d’Oscar Garcia, qui lui fait régulièrement confiance (16 matches).

La révélation de cette piste pourrait d’ailleurs faire les affaires de l’ASSE, qui se déplace samedi à Delaune (21h) avec un Ekitike sans doute un peu désorienté par cet intérêt soudainement éventé. Ce ne serait pas une première au Stade de Reims : El Bilal Touré avait été déboussolé lorsqu’il avait appris que l’OM s’était renseigné à son sujet ces derniers mois.

