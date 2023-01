RC Lens - Mercato : Ghisolfi prêt à détourner le nouveau Medina vers l'OGC Nice ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Nous l'avons relayé il y a quelques jours : le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, craint que son ancien recruteur en chef Florent Ghisolfi ait emmené avec lui la liste des joueurs repérés lors de son passage en Artois. « Florent Ghisolfi doit avoir en tête ce que Grégory Thil avait ciblé », a déclaré le dirigeant lensois. Il ne croyait pas si bien dire... En effet, l'OGC Nice se serait positionné sur Youssouf Ndayishimiye, un défenseur central burundais de 24 ans évoluant à Basaksehir. Excellent dans son domaine, il sait également se montrer dangereux sur les coups de pied arrêtés puisqu'il a inscrit 4 buts depuis le début de la saison en Turquie. Ndayishimiye, qui est coté 7 M€ par Transfermarkt, n'est pas un inconnu à Lens, où il est suivi depuis plusieurs saisons et constituait une solution en cas de départ de Facundo Medina... Confiance en Ghisolfi au sujet de la venue de Youssouf Ndayishimiye 🇧🇮



