RC Lens - Mercato : gros coup de théâtre pour Seko Fofana !

Capitaine et grand artisan des deux dernières superbes saisons lensoises, Seko Fofana est annoncé sur le départ cet été. Le milieu ivoirien de 28 ans pourrait permettre au RC Lens de se renforcer en vue de la Ligue des Champions. À moins qu’un retournement de situation arrive. Al-Nassr refroidit Courtisé par Al-Nassr, club de Ronaldo et Brozovic, Lens aimerait que la totalité de la somme du transfert (plus de 20 millions d'euros) soit versée en une seule fois pour Seko Fofana. Cette information aurait refroidi le club saoudien, d’après la presse locale. Al-Nassr se tournerait vers Kessié à présent. ⚽️ Al Nassr rencontrerait des difficultés à boucler le dossier Seko Fofana et pourrait se rabattre sur un joueur du FC Barcelone. ⬇️ https://t.co/oMBN6D400s — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Seko Fofana intéresse le club de Saudi Pro League, Al-Nassr. Son arrivée s’éloigne pourtant. Lens aimerait que la totalité de la somme du transfert (plus de 20 millions d'euros) soit versée en une seule fois pour Seko Fofana. Cette information aurait refroidi le club saoudien, d’après la presse locale.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur