RC Lens - Mercato : Guilavogui sera bien sang et or !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

L'Equipe vient d'annoncer que le RC Lens et le Paris FC étaient parvenus à un accord pour le transfert de Morgan Guilavogui. Cela fait déjà plusieurs jours que les contacts entre les deux clubs pour le jeune attaquant de 25 ans ont été révélés. Le quotidien national assure que l'indemnité sera de 4 M€ et que le frère de Josuha Guilavogui signera un contrat de quatre ans, soit jusqu'en 2027.

Le Racing continue de recruter malin

Morgan Guilavogui a été l'une des révélations de Ligue 2 en 2022-23 puisqu'il a inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives en 32 matches. La plupart du temps en démarrant la partie à un poste d'ailier droit où il est le plus à l'aise. Dans l'Artois, il ne vient pas pour remplacer Loïs Openda, qui a réaffirmé son envie de rejoindre le RB Leipzig mais son recrutement envoie un signal rassurant aux supporters : même après le départ de Florent Ghisolfi à Nice, les Sang et Or vont continuer de recruter malin.

La fiche de Morgan Guilavogui

Lens et le Paris FC ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de l'attaquant parisien Morgan Guilavogui, moyennant 4 millions d'euros. Il va signer jusqu'en 2027. https://t.co/UfKBlA6xYW pic.twitter.com/NCg0YgNXF3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 18, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur