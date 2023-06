RC Lens - Mercato : Habib Diarra s’éloigne, Leipzig fonce sur un autre Lensois qu’Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les galères liées au mercato arrivent déjà au RC Lens. Désireux d’engager Habib Diarra cet été, le club artésien se confronte à la volonté du RC Strasbourg de conserver un joueur sur lequel les nouveaux propriétaires de BlueCo veulent s’appuyer.

« Avec BlueCo, on souhaite garder des joueurs confirmés, affirme Marc Keller dans L’Équipe. On veut garder Habib Diarra, mais on veut aussi investir sur des joueurs plus jeunes comme on l’a déjà fait avec Ludovic Ajorque ou Jean-Ricner Bellegarde à l’époque, et Ismaël Doukouré plus récemment. Nous voulons beaucoup investir sur la formation, qui nous a offert Mohamed Simakan, Youssouf Fofana, Habib Diarra ou Robin Risser. Nous souhaitons franchir un cap sur l’Académie et le football féminin. »