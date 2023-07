RC Lens - Mercato : Haise a 3 nouvelles priorités et prend ses distances avec le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens se restructure. Alors que le départ de Loïs Openda au RB Leipzig a été rendu officiel ce vendredi et que celui de Seko Fofana à Al Nassr ne devrait plus trop tarder, Franck Haise souhaiterait notamment prolonger trois de ses tauliers. Selon L’Équipe, l’ordre des priorités est déjà établi en interne : prolonger Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski ; le recrutement d’un défenseur central (Romain Saïss ?) et l’arrivée du remplaçant d’Openda.

3 nouvelles priorités au RC Lens

« On ne va pas réinvestir 50 M€, plaisante Haise dans L’Équipe. Ces deux ventes permettront de voir venir. Chaque année, il y a des départs de cadres. On n’est pas Manchester City, le Bayern, Paris. On est très clairs avec le président et Arnaud (Pouille, le DG). Je savais que je n’allais pas garder mon quinze majeur. Il n’y a aucune ambiguïté là-dessus. Après, on travaille bien sur les remplaçants. On garde aussi beaucoup de monde. »

