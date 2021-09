RC Lens - Mercato : Haise a bien obtenu sa priorité de l'été chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans les colonnes de la Voix du Nord jeudi, Florent Ghisolfi s'est longuement confié sur le Mercato d'été réalisé par le RC Lens. Le coordinateur sportif des Sang et Or a notamment confirmé avoir très tôt axé le travail sur un chantier prioritaire.

Lens voulait faire Danso même sans la vente de Badé

« Au-delà du joueur (Loïc Badé), on voulait faire les efforts sur la ligne défensive, où on a fait notre grosse vente. C’est potentiellement là où on était déséquilibrés alors qu’on n’était déjà pas en nombre énorme la saison passée et que notre jeu peut amener des déséquilibres. C’était majeur de progresser malgré la vente. Je pense qu’on a atteint l’objectif », a-t-il glissé.

Dès le départ, Lens s'était fixé une piste prioritaire et s'y est tenu jusqu'au bout... quitte à devoir attendre un peu : « Danso a toujours été la priorité, avec un profil qui se rapproche le plus de celui de Badé et qui restait jeune. On sait aussi que le petit Wooh a un potentiel énorme. Les 2 peuvent jouer à droite, et gauche ».