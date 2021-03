RC Lens - Mercato : Haise a fait signer un défenseur central prometteur

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Même s'il ne manque pas de défenseurs centraux dans son effectif, Franck Haise sait qu'il pourrait en perdre un voire deux durant l'intersaison. Après tout, les prestations XXL cette saison de l'ancien Havrais Loïc Badé et de l'Argentin Facundo Medina leur ont valu des intérêts respectivement de l'AC Milan et de Manchester United. C'est pourquoi l'entraîneur du Racing et ses dirigeants ont fait signer un premier contrat professionnel de trois ans au jeune défenseur Adrien Louveau (21 ans).

"Ici, c’est comme une famille"

"J’ai commencé ici très jeune, à l’âge de 12 ans, a expliqué Louveau sur le site officiel du Racing. Aujourd’hui, je suis très fier de signer mon premier contrat professionnel au RC Lens. Ce n’est qu’une étape et j’en suis conscient. Je vais continuer à travailler très dur pour aider le club à atteindre ses objectifs. A travers cette signature, je pense à ma famille, à mes amis, aux gens qui ont toujours été là pour moi. J’ai appris de tous mes éducateurs, et je suis aussi fier de signer pour eux ! Je me souviens très bien de mon premier entraînement à Lens avec le coach Leprovost en U14, et de tous ceux qui ont suivi, jusqu’à maintenant avec le coach Démont en réserve."

"Mon gros mental et ma combattivité font ma force. Ça n’a pas été tout rose dans mon parcours qui a été pour le moins vallonné. J’ai été confronté à pas mal de difficultés, je suis passé par des blessures et des opérations. Il y a eu aussi de meilleures périodes ! Le Racing Club de Lens est un grand club pour moi. Ses supporters sont très importants pour le club. Ici, c’est comme une famille. On s’y sent très bien dès le début et ça s’amplifie au fil des années. Ça se fait naturellement, les gens sont tous avenants ici."