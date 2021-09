RC Lens - Mercato : Haise a ramené un atout très prisé des supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les dirigeants du RC Lens ont sans doute réalisé leur meilleur coup de ces cinq dernières années en offrant à Franck Haise le fauteuil de coach principal en février 2020. Depuis, le club artésien a non seulement validé son retour dans l’élite mais il s’y est aussi maintenu en prônant l’un des jeux les plus attrayants de la division.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach du RC Lens fait l’unanimité. Interrogé sur le RC Lens mené par Haise, l’expert en management et ancien proche de Daniel Leclercq Stéphane Bigeard a dit tout le bien qu’il en pensait. Surtout sur la capacité d’Haise à avoir su ancrer de nouveaux les vraies valeurs du Nord chères aux supporters des Sang et Or.

« Je trouve qu’avec Haise, on retrouve une filiation avec Daniel Leclercq. Dans sa posture, dans son approche, dans ce qu’il veut proposer dans le jeu, dans le lien avec les joueurs, il y a quelque chose de Daniel, a-t-il déclaré chez Lensois.com. Haise est dans cette culture du club avec un jeu simple et où on se donne à fond. On retrouve une atmosphère semblable à celle de 1998 (...) Récemment, il y a eu des actes symboliques forts avec le recrutement du Polonais Przemyslaw Frankowski ou encore le retour de Gaël Kakuta. Nous sommes directement dans la filiation et dans l’histoire. Le RC Lens doit s’entourer de personnes qui intègrent et comprennent la culture du Nord, la culture de Lens, celle de l’abnégation et de la solidarité. »

Cheick Doucouré et Ignatius Ganago privés de temps de jeu ce lundi en sélection #RCLens :https://t.co/1Iz0zINAPO — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 7, 2021