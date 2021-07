RC Lens - Mercato : Haise confirme le maintien d'un joueur très courtisé

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que Facundo Medina ou Jonathan Clauss continuent d'être suivis par des grands clubs, il est un pilier du Racing Club de Lens de la saison passée qui devrait demeurer en Artois au-delà du 31 août, jour de la clôture du marché des transferts. Ce joueur, c'est Seko Fofana, pourtant courtisé en début de marché par l'Olympique de Marseille, entre autres.

Franck Haise a déclaré à propos de son joueur : « Il fait une préparation complète avec nous ce qui est très différent de la saison dernière. Il est totalement dans la préparation, il fait partie des capitaines, il a des responsabilités et on le sent bien, épanoui et déjà assez prêt sur le plan athlétique ». Si le coach sang et or avait eu des doutes sur l'avenir de son joueur, il ne l'aurait certainement pas responsabilité.

