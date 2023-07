RC Lens – Mercato : Haise évoque les dossiers Fofana et Openda et ouvre la porte à un autre départ !

Leipzig s'agacerait pour Loïs Openda

Concernant le dossier Loïs Openda, dragué avec insistance par le RB Leipzig, qui a fait de très grosses offres mais qui n'a pas encore d'accord avec les Sang et Or, Sky Sport Germany annonce que le club allemand commence à perdre patience et à chercher des alternatives. Les pistes Jonathan David (LOSC) et Folarin Balogun (Arsenal) ont été étudiée mais sont trop chères pour le Rasenball. Le dossier Ellye Wahi (Montpellier) a été envisagé et vite écarté également.