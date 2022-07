RC Lens - Mercato : Haise fait le point sur le marché estival de son club

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Ce samedi, le Racing Club de Lens dispute deux matches amicaux, face à Rodez (10h30) et Clermont (16h). L'occasion pour Franck Haise de procéder à une large revue d'effectif, lui qui a la chance d'avoir déjà sous le coude plusieurs recrues. Dans une interview à Lensois.com, l'entraîneur des Sang et Or a d'ailleurs dit tout le bien qu'il pensait du travail de ses dirigeants, qui n'attendent pas la dernière minute pour renforcer l'équipe.

"Ce mercato, j’en suis très satisfait. J’ai la chance de pouvoir travailler avec nos recrues dès la troisième semaine de préparation. Il n’y a qu’Adam (Buksa) qui est en individuel pour le moment. Mais j’ai désormais 24 joueurs dans ce groupe. Tom Ducrocq était le 25e mais il a finalement rejoint Bastia qui est en stage à 3 kilomètres d’ici. Et puis on est parti avec quatre gardiens puisque Jean-Louis Leca vient seulement de reprendre les entraînements spécifiques. Ce groupe, à la base, on avait prévu de la réduire afin que l’on puisse travailler de façon plus efficace."