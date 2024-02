RC Lens Mercato : Haise fait une grande annonce pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Depuis le début de la saison, plusieurs facteurs laissent à penser que Franck Haise et le RC Lens sont arrivés au bout d'un cycle débuté en février 2020 et qui a vu le club passer de la Ligue 2 à la Champions League. L'entraîneur a exprimé une certaine forme de lassitude, qui s'est traduite par l'abandon du poste de manager général, qui était trop énergivore. Et puis, il y a eu l'intérêt du Stade Rennais et de l'OM.

"Je ne me refuse pas de continuer l'aventure"

Mais ce vendredi, au micro de RTL, Franck Haise a fait une annonce qui ravira tous les supporters du Racing : "Je suis heureux. Je ne me refuse rien, et je ne me refuse pas de continuer l'aventure", a-t-il notamment une déclaré. Voilà une bonne nouvelle pour le RCL, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2027 et qui s'assure ainsi une continuité au niveau du projet sportif.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life