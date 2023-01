RC Lens – Mercato : Haise ferme la porte à des départs

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Cet hiver, le dauphin du PSG a pour l’instant eu deux renforts ! Le RC Lens a signé le milieu offensif du RCSA, Adrien Thomasson et le latéral droit Julien Le Cardinal au Paris FC. Ce jeudi en conférence de presse, Franck Haise a été interrogé sur la fin du mercato des Sang et Or. « Je ne sais pas du tout s’il peut se passer quelque chose. Je ne pense pas. On a fait Julien Le Cardinal un peu a et des profils que nous souhaitions absolument. Ils confirment depuis qu’ils sont avec nous. Dans notre mercato, il y a aussi la vision de consolider nos actifs et c’est pour ça qu’on travaille sur les prolongations et il y en eu ces derniers jours. J’ai un effectif qui est très bien comme il est. On ne peut pas réduire à l’infini non plus. Je suis très content comme il est. », a-t-il confié D'une bonne passe entre les lignes, Facundo Medina fait briller Alexis Claude-Maurice qui allume la première mèche d'une rencontre intense... ✨



L'attaquant lensois signe l'Action électrique ⚡️ du mois de janvier by @Nexans_ 👇 pic.twitter.com/Ni9evOlBeS — Racing Club de Lens (@RCLens) January 26, 2023

Pour résumer Le coach du RC Lens, Franck Haise, s’est exprimé sur la fin de mercato des Sang et Or. L'entraîneur des Sang et Or ne compte pas trop chambouler son effectif en cette fin de mercato. Une équipe assez solide pour aller chercher une qualif en LDC ?

