RC Lens - Mercato : Haise met la pression, il dispose d'une nouvelle arme

Franck Haise n’est pas du genre à se satisfaire de ce qu’il a. Conscient d’avoir réalisé une saison très honorable en finissant 7e de L1 directement après la remontée dans l’élite, le coach du RC Lens va en demander plus à ses joueurs en 2021-2022 même s’il sait que le marché des transferts pourrait changer la donne.

« Lens était la sixième attaque de L1 la saison passée (55 buts), j’ai six attaquants et je ne suis pas hyper-inquiet de ce côté-là, appuie dans L’Équipe Haise, conscient que le mercato pourrait changer la donne. Quel entraîneur, fin juillet, peut être sûr qu’il aura le même effectif en septembre ? Aucun, mais c’est pareil pour tout le monde et je ne redoute rien. J’ai des joueurs qui sont heureux d’être là. Sur les 16 qui ont eu le plus gros temps de jeu la saison passée, 14 sont toujours au club. »

Haise attend beaucoup de Machado

Au niveau des objectifs, ceux d’Haise sont clairs. Notamment au niveau tactique. « L’objectif, maintenant, c’est de stabiliser Lens en L1 et se maintenir d’abord, mais être ambitieux aussi, ajoute-t-il. On doit rester le RC Lens, garder l’état d’esprit de la saison passée. L’an passé, en première partie de saison, on avait été très performant dans la récupération haute du ballon mais ce n’est pas facile de tenir ce rythme toute la saison. Ce que j’aimerais, c’est qu’on soit plus rigoureux lors-qu’on est contraints de défendre en bloc bas. Ensuite, notre jeu est très généreux et appelle de nombreux déséquilibres. J’aimerais qu’on soit plus dans l’anticipation quand le déséquilibre arrive, qu’on progresse dans la lecture du jeu. »

Pour ce faire, Deiver Machado (27 ans) s’est engagé jusqu’en 2024 avec le RC Lens, pour apporter un nouvel équilibre. « Même si notre côté gauche a été performant, notre jeu a penché à droite, constate Haise. “Macha” doit être une arme supplémentaire, c’est un joueur engagé, généreux, avec une vraie qualité de pied, il parle français et il s’est vite intégré. Ce poste de piston est très important dans notre système et on a désormais trois profils différents. »

