RC Lens : Haise répond à l'intérêt de l'OGC Nice

La montée en puissance du RC Lens depuis trois ans va se concrétiser par une qualification directe pour la prochaine Champions League. Ce qui vaut, bien évidemment, à ses principaux joueurs d'être courtisés par les géants européens. Mais aussi à son entraîneur, Franck Haise, d'être suivi par d'autres écuries, à commencer par l'OGC Nice, où Floren Ghisolfi aimerait le faire venir. Mais au cours d'un entretien accordé au Journal du Dimanche, le coach des Sang et Or a indirectement répondu à l'intérêt des Aiglons en se projetant dès à présent sur la saison 2023-24... avec Lens.

"En août, on va recommencer avec zéro point"

«Quand on a eu la certitude de finir sur le podium, de 19 heures à minuit, j’ai été très heureux, a-t-il déclaré à l'hebdomadaire. Or, on ne peut pas être heureux très longtemps car la remise en question s’impose vite. En août, on va recommencer avec zéro point. J’y suis habitué après 36 ans dans le foot. Avec nos moyens actuels, on a exploité 80 à 90% de notre potentiel. Chaque 1% supplémentaire va nous faire progresser. C’est stimulant. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

Pour résumer Après une saison aussi réussie que celle-là et alors qu'il aura la possibilité de découvrir la Champions League avec le RC Lens, Franck Haise n'a aucune envie de quitter les Sang et Or, lui qui est notamment suivi par l'OGC Nice.

Raphaël Nouet

Rédacteur