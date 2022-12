RC Lens - Mercato : Haise revient sur le recrutement de Le Cardinal

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pour la pallier la grave blessure de Jimmy Cabot, le RC Lens a décidé de miser sur Julien Le Cardinal, arrivé en provenance du Paris FC en qualité de joker médical. A Marbella, en Espagne, Franck Haise est revenu sur son choix de recruter Julien Le Cardinal, joueur qu'il connaît depuis plusieurs années.

Haise suivait Le Cardinal depuis quelques temps

"Je l’avais connu avec la réserve sur la dernière saison car il avait signé de Saint-Brieuc à Bastia. Tous les joueurs bretons, je les connais et on avait joué contre Bastia. Il était intéressant. En Ligue 2, c’était très bien aussi. Il a quitté Bastia pour le Paris FC l’été dernier, de notre côté on avait fait d’autres choix mais on a continué à le suivre. On suit beaucoup de joueurs mais il avait cette possibilité d’être polyvalent qui était intéressante. C’est plus un défenseur axial de formation mais il a joué régulièrement latéral droit ou piston. On voulait un joueur capable d’intégrer les deux postes et dans ce que l’on recherche au niveau de l’esprit, sain, motivé et engagé", a confié l'entraîneur lensois au micro de Lensois.com.

Pour résumer Alors que les Sang et Or sont actuellement en stage à Marbella, en Espagne, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est revenu sur son choix de recruter Julien Le Cardinal.

