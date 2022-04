RC Lens - Mercato : Haise s’attend à des gros mouvements cet été

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

La nouvelle saison honorable du RC Lens n’est pas passée inaperçue. Si la constance est moins au rendez-vous depuis le début de l’année civile, les Sang et Or restent une valeur sûr de Ligue 1. Les autres formations l’ont bien compris et ont déjà prévu quelques offensives au mercato. Franck Haise le sait pertinemment.

« Hormis Loïc Badé, on a réussi à peu bouger notre effectif au sujet de nos cadres mais probablement et certainement que ce sera un peu différent l’été prochain, a-t-il déclaré au micro de France Bleu. Quand les joueurs performent, ça attire toujours. Pour l’instant, je sais juste que les joueurs sont courtisés, ce qui est logique. La question est de savoir comment nous on va continuer à construire. Je fais confiance aux personnes qui travaillent en ce sens mais il est encore trop tôt pour savoir. »

La prochaine échéance sportive du RC Lens arrive dimanche après-midi avec la réception de l’OGC Nice à Bollaert, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (17h05).

Pour résumer Interrogé au sujet du prochain mercato estival, Franck Haise semble avoir déjà conscience que son effectif risque d’être pillé par d’autres clubs aux dents longues. Le coach artésien se projette déjà comme il peut avec ce qu'il sait.

Bastien Aubert

Rédacteur