RC Lens – Mercato : Haise se frotte déjà les mains !

Avec Jimmy Cabot, Adam Buksa, Salis Abdul Samed, Brice Samba, Lukasz Poreba et Loïs Openda, le RC Lens a été l'un des grands animateurs des premières semaines du Mercato. Et visiblement, Franck Haise est content du travail réalisé. « On a pu avancer vite, et avec les recrues que l’on souhaitait, s'est-il réjoui dans un entretien au site de la L1. Cet été, on n’a fait signer que des joueurs qui étaient en haut de nos listes. Ça nous a permis de les avoir à disposition dès la reprise ou lors des premiers jours de la préparation. »

« C’est un très gros avantage d’avoir ses recrues à la reprise »

Et à lui d'ajouter : « On a déjà plusieurs semaines de travail en commun même si certains ont repris un peu en décalé car ils avaient joué lors de la dernière trêve internationale ou qu’ils revenaient de blessure comme Jimmy Cabot. C’est sûr que c’est un très gros avantage d’avoir ses recrues à la reprise. Ça leur permet d’assimiler les principes de jeu et la méthodologie d’entraînement, de connaître leurs nouveaux partenaires plus vite ».