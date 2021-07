RC Lens - Mercato : Haise tend la main à un recalé des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

A l’essai dans l’Oise depuis 2 semaines, l’attaquant Ansou Sow s’est définitivement engagé avec le FC Chambly. Avec son pénalty provoqué et son but marqué en match amical face à Versailles le week-end dernier, le sénégalais a tapé dans l’oeil de Bruno Luzi, entraineur de Chambly.

Franck Haise à l’origine de l'opération

Le FC Chambly a tenu à préciser que Franck était à l’origine du transfert : « Franck Haise a d’ailleurs contacté Bruno Luzi pour recommander chaleureusement Ansou Sow qu’il avait déjà sous sa direction lorsqu’il entraînait la réserve lensoise en N2 », peut-on lire sur le site du club. Un choix du coach notamment dû à la signature en pro d’Ibrahima Baldé qui sera le sixième attaquant lensois l’année prochaine.