RC Lens - Mercato : Haise vend la mèche pour un départ, Barreal envoie un signal positif à Lens

Ce jeudi, nos confrères de Lensois.com ont annoncé que Wuilker Farinez pourrait quitter le RC Lens lors de ce mercato hivernal, à six mois du terme de son contrat avec le club artésien. Une possibilité confirmée par Franck Haise.

"C’est en cours. Ce n’est pas finalisé. C’est en discussion. Il y a un fait, c’est l’intérêt commun. Nous sommes à six mois de la fin de son contrat. Pour nous, cela pourrait libérer une place d’extra-communautaire et nous ouvrir un champ de possibilité pour le mercato d’hiver. Pour lui, il y a l’intérêt de rejouer. Il a repris l’entraînement collectif cette semaine et il est d’un bon niveau", a confié l'entraîneur des Sang et Or, présent ce vendredi en conférence de presse.

Dans le sens des arrivées, le RC Lens aurait reçu une bonne nouvelle dans le dossier menant au piston gauche de Cincinnati, Alvaro Barreal. Et pour cause, l'Argentin souhaiterait rallier l'Europe cet hiver et Cincinnati voudrait le vendre, à en croire les informations du journaliste italien, Davide Masi, qui a, par ailleurs, confirmé l'intérêt du Racing pour le joueur formé au Velez Sarsfield.

🟠🔵 Sources | Alvaro Barreal situation:



- He wants to go to Europe in January and also @fccincinnati want to sell him now: they ask around 6M



- No principal candidate atm: @RCLens showed interest but they need to sell. There is also a #Bundesliga club interested #AllforCincy pic.twitter.com/niDAZlVaXc