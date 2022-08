RC Lens – Mercato : Ignatius Ganago fait une mise au point sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si Ignatius Ganago (23 ans) fait partie des quelques joueurs du RC Lens susceptible de vivre une fin de Mercato agité, le Camerounais ne se prend pas la tête sur son avenir. Auteur d'une bonne entrée à la place d'Openda lors de Lens – Brest (3-2) dimanche, l'ancien Niçois a évoqué son avenir face à la presse : « Honnêtement, je me sens bien ici. Je suis bien à Lens. Pour l’instant, je suis là. Je vais me battre pour gagner ma place. Je travaille dur à l’entraînement tous les jours et je vais essayer de montrer de quoi je suis capable ». Cité comme une possibilité à Montpellier (en cas de départ de Stephy Mavididi), courtisé par le Stade Brestois (qui aurait offert 3 M€ pour son transfert selon L'Equipe) mais également par Anderlecht ou Galatasaray, Ignatius Ganago n'an sans doute pas fini de faire parler de lui malgré tout.

