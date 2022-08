RC Lens – Mercato : Ignatius Ganago tenté par la piste Galatasaray ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

S'il est effectivement prêt à rester au RC Lens et y affronter la concurrence, Ignatius Ganago (23 ans) n'est pas non plus fermé à un départ. Elément le plus courtisé du vestiaire actuellement, le Camerounais regarde d'ailleurs la piste Galatasaray (D1 turque) avec intérêt même s'il faut, dans un premier temps, que l'offre du club stambouliote corresponde aux exigences du Racing.

Il avait déjà dit oui à Anderlecht

La Voix du Nord nous apprend dans son édition du jour que l'ancien Niçois, valorisé à 5 M€ après avoir été recruté pour 6 M€ en 2020, c'était déjà entendu avec son précédent courtisan Anderlecht. Concernant le club belge, c'est le RC Lens qui avait freiné son départ, non convaincu par l'offre...

Sous contrat jusqu'en juin 2024 et principal animateur du Mercato artésien, Ignatius Ganago n'a pas fini de faire couler de l'encre d'ici au 1er septembre prochain...