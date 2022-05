RC Lens – Mercato : Jimmy Cabot, c'est pour ce mardi !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La piste Jimmy Cabot va bien aboutir au RC Lens, qui faisait de l'Angevin son choix numéro 1 pour succéder à Jonathan Clauss au poste de piston droit. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, l'ancien Merlu va s'engager dès mardi avec le RCL. Un transfert de 2 M€.

🚨 Le milieu du #SCO Jimmy Cabot va s’engager avec le RC Lens ce mardi. VM + signature.

Transfert de 2M€ + bonus.#RCLENS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 2, 2022

Laurent HESS

Rédacteur