Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

S'il a connu un petit coup de mou après que son nom a été cité en équipe de France, Jonathan Clauss (29 ans) revient fort actuellement au RC Lens. Buteur lors des deux derniers matchs des Sang et Or, le piston droit pourrait prochainement voir ses deux bonnes saisons au Racing être récompensé d'un nouveau contrat.

En effet, selon L'Equipe, l'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld est en négociations avancées pour une prolongation de contrat à Lens. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Racing, Jonathan Clauss pourrait prochainement rempiler pour une ou deux saisons (2024 ou 2025) avec une revalorisation salariale à la clé.

Une bonne manière d'écarter la concurrence avant un été qu'on imagine animé pour l'Alsacien ?