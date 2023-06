RC Lens - Mercato : José Mourinho a flashé sur un Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La très belle saison 2022-23 du RC Lens n'est pas passée inaperçue en Italie ! Depuis quelques mois, il ne se passe pas une semaine sans que naisse une rumeur faisant état d'un intérêt d'un club du Calcio pour un Sang et Or ! L'AC Milan a lorgné Loïs Openda, l'Inter voulait Brice Samba, le Napoli était chaud pour Kevin Danso et le Milan, encore, se serait bien vu faire revenir Seko Fofana. Le capitaine des Sang et Or a en effet passé quatre années en Serie A avec l'Udinese. Et il n'y a pas qu'à Milan qu'on a coché son nom sur les tablettes...

La Roma ne peut pas payer 35 M€ pour l'Ivoirien

D'après Tutto Mercato Web, l'AS Roma de José Mourinho aurait fait de l'Ivoirien sa cible numéro un pour renforcer son milieu de terrain après l'échec de la piste David Frattesi (Sassuolo). Ce dernier devrait prendre la direction de la Lombardie. Le profil de Fofana plaît beaucoup au Special One mais l'indemnité réclamée par le Racing (35 M€) est un problème. Si les Giallorossi n'arrivent pas à se mettre d'accord avec leurs homologues lensois sur les modalités de paiement (paiement échelonné, prêt avec option d'achat automatique...) alors ils s'orienteront vers l'Argentin Nico Dominguez (Bologne). Reste à savoir si Fofana aura envie de rejoindre la Ville Eternelle pour les beaux yeux de Mourinho plutôt que de rester en Artois où l'attend la Champions League...

Roma see Lens' Seko Fofana (28) and Bologna's Nicolas Dominguez (24) as potential alternatives to Davide Frattesi, report Il Messaggero.https://t.co/jzXHqjeRHR — Get Italian Football News (@_GIFN) June 24, 2023

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2025, Seko Fofana va-t-il décider de rester au RC Lens, avec qui il s'apprête à jouer la Champions League, ou répondra-t-il aux sirènes étrangères, par exemple à José Mourinho, qui voudrait le recruter à la Roma ?

