RC Lens - Mercato : Kalimuendo divise les supporters et Haise

"Je le connais déjà depuis l’an passé car je l’avais vu jouer en Gambardella. Je l’ai un peu suivi depuis ce moment-là. On a besoin de quatre attaquants à chaque match. On l’a vu avec la blessure d’Ignatius Ganago, on a besoin d’avoir quatre attaquants. Si ce joueur-là devait venir nous renforcer, même si c’est un jeune qui a encore des choses à prouver, je ne serais pas contre…" Ainsi parlait Franck Haise samedi dernier au sujet d'Arnaud Kalimuendo après la victoire du RC Lens sur l'AS Saint-Etienne (2-0). Le technicien voulait le jeune Parisien, il l'a eu.

Seulement 14% le voient titulaire

Mais cette arrivée semble loin d'avoir convaincu les supporters. Interrogés via un sondage par le site Lensois.com, ceux-ci ont estimé à 62% que Kalimuendo ne serait qu'une solution dans la rotation en attaque, 24% ont vu en lui un remplaçant alors qu'ils ne sont que 14% à estimer qu'il a le potentiel pour devenir titulaire.

Ce résultat n'est pas le fruit du hasard : Kalimuendo a joué lors de la défaite du PSG à Bollaert (0-1) en septembre. Les supporters lensois sont donc bien placés pour savoir quel est son potentiel. S'ils continuent de plébisciter la doublette Ganago-Sotoca, c'est donc qu'ils ne sont pas aussi optimistes que leur entraîneur au sujet de la dernière recrue du Racing…