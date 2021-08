RC Lens - Mercato : Kalimuendo met déjà la zizanie, Fortes a tranché son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arnaud Kalimuendo est bel et bien en négociations avancées pour un retour au RC Lens, club auquel il avait été prêté et avec lequel il s'était révélé la saison passée (8 buts, 6 passes décisives en L1). Comme déjà évoqué hier, L’Équipe confirme que le jeune attaquant (19 ans) a fait savoir à ses dirigeants qu'en cas de départ, il donnait sa préférence au club artésien, alors que plusieurs formations s'intéressent à lui et même si sa réflexion peut encore évoluer.

Si Kalimuendo venait renforcer l'effectif du RC Lens, L’Équipe explique que deux scénarios sont envisageables. Le premier consiste à conserver le même effectif, en le complétant, donc, avec un joueur qui a été performant et qui connaît l'environnement. Le deuxième tend à un départ dans le secteur offensif.

Dans ce registre, le nom de Simon Banza, sollicité par le Stade Brestois, revient avec insistance. Souvent remplaçant, l'attaquant formé au club ne peut se permettre une troisième saison sur le banc. Quant au défenseur lensois Steven Fortes, convoité par deux clubs de L2 (Amiens et le Paris FC) et une formation de D1 portugaise, il préférerait toujours évoluer dans l'élite, quitte à faire face à une forte concurrence dans le Pas-de-Calais.