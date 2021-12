RC Lens - Mercato : Kalimuendo revient sur les approches estivales du LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cet été, après une saison brillante au RC Lens en prêt, Arnaud Kalimuendo a rapidement compris qu'il lui fallait quitter de nouveau le PSG. Entre Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Mauro Icardi, il n'aurait eu aucun temps de jeu. De nombreux clubs l'ont alors approché mais l'attaquant de 19 ans a préféré retourner à Lens. Non sans avoir mis au préalable un vent au LOSC…

« Je n’ai pas hésité une seule seconde avant de revenir ici, a-t-il expliqué samedi avant le match contre le PSG, justement. Un intérêt du LOSC ? Ce n’était pas possible. Impossible. J’ai des valeurs et je suis vraiment reconnaissant de ce que Lens m’a donné. Il ne faut jamais oublier qui t’a tendu la main quand c’était difficile et je ne pourrais jamais oublier ce que Lens a fait quand j’étais dans le besoin de jouer. » Les fameuses valeurs artésiennes ont permis au Racing de réaliser un joli coup et d'éviter que son grand rival ne se renforce !