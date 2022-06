RC Lens, PSG - Mercato : Kalimuendo sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

« Lens, ça restera comme ma maison. Je verrai, j'ai des ambitions, des objectifs personnels que j'ai envie d'accomplir. Jouer l'Europe, par exemple. Je suis jeune, je ne me ferme aucune porte, et on verra bien ce qui va se passer pendant le mercato ».

Arnaud Kalimuendo reste assez évasif lorsqu’on lui demande s’il est prêt à rempiler pour une troisième saison au RC Lens. En tout cas une chose est sûre, si d’autres opportunités se présentent à lui, l’international espoir français ira chercher ailleurs.

Retour au PSG

Kalimuendo explique plus tard qu’il pense avoir les capacités pour s’imposer au PSG. Si le joueur avoue avoir été entièrement concentré sur ses deux dernières saisons à Lens et ne pas avoir pensé à Paris, il réalise qu’il a progressé sous les ordres de Franck Haise et espère pouvoir gagner sa place dans le club de la capitale.

Cela ressemble à un clap de fin pour Arnaud Kalimuendo à Lens. Le buteur français n’a pas manqué de souligner l’importance de son passage sous le maillot Sang et or dans sa carrière. Le joueur a maintenant d’autres ambitions.

Pour résumer Dans une longue interview accordée à So Foot Arnaud Kalimuendo a évoqué son avenir qui semble s'écrire loin de Lens. Le joueur retourne à Paris... pour l'instant. Il espère s'imposer au PSG, il a surtout l'ambition de disputer une compétition européenne.

Yann Noailles

Rédacteur