RC Lens - Mercato : l'AC Milan en passe de lâcher prise pour Fofana

Depuis quelques années, l'AC Milan aime faire ses courses en Ligue 1, où le niveau des joueurs est réputé pour être bon et leur prix attractif. Après Mike Maignan et Yacine Adli l'an dernier, les Rossoneri auraient bien aimé attirer Renato Sanches. Mais le Portugais du LOSC a préféré l'arg... pardon, le projet sportif du PSG. Désireux de renforcer leur milieu de terrain avec un joueur box to box, ils ont donc déplacé leur regard de quelques kilomètres.

Selon le média Sport Live, le Milan a étudié la piste menant à Seko Fofana. Mais il a reculé pour deux raisons. La première, ce sont les 20 à 25 M€ demandés par le RC Lens. Beaucoup trop pour un joueur qui ne débuterait pas forcément comme titulaire dans l'esprit de l'entraîneur, Stefano Pioli. Et puis, il y a le précédent Udinese. Fofana a déjà passé quatre années dans le Calcio, entre 2016 et 2020, et ça n'a pas été une franche réussite. Le Milan, c'est un cran au-dessus alors si le capitaine lensois ne s'est pas imposé dans le Frioul, Paolo Maldini et consorts se demandent s'il parviendrait à le faire en Lombardie. Autant d'interrogations qui font qu'une nouvelle piste prestigieuse est en passe de s'évanouir pour Fofana !